Под амнистию подпадают 1700 участников АТО - Луценко

1100 военных, которые подпадают под амнистию, совершили мелкие нарушения дисциплины во время несения службы

Под действие недавно подписанного президентом закона об амнистии в 2016 году подпадают 1700 участников АТО. Об этом сегодня на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Это означает, что примерно 1700 участников АТО смогут за три месяца, не более трех месяцев, закрыть свои проблемы с законом", - сказал он.

По словам Луценко, 1100 военных, которые подпадают под амнистию, совершили мелкие нарушения дисциплины во время несения службы - самовольное отлучение с места расположения воинской части, небрежное выполнение служебных обязанностей, неподчинение законному требованию офицера.

2 сентября президент Петр Порошенко подписал закон об амнистии участников антитеррористической операции на востоке Украины, которые не совершили тяжких преступлений.

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