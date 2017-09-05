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В Украине более 1,5 миллиона внутренних переселенцев

05.09.2017 07:06
Получатели помощи получили почти два млн гривень
В Украине более 1,5 миллиона внутренних переселенцев

Министерство социальной политики Украины сообщило, сколько на территории страны находится вынужденных переселенцев из оккупированного Крыма и зоны боевых действий в Донбассе по состоянию на 4 сентября 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

"По состоянию на 4 сентября 2017, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 591 670 переселенцев или 1 283 274 семей из Донбасса и Крыма", - сказано в сообщении.

Также сказано, что получателям помощи профинансировано более 1,9 млн гривень гривень.

19 августа 2017 года стало известно, что Германия выделит в 2017 году дополнительно миллион евро на гуманитарную помощь Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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