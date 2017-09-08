Жители Северодонецка и Лисичанска остались без света и воды

Причина отключений электричества и водоснабжения пока неизвестна

Жители Северодонецка и Лисичанска Луганской области остались сегодня, 8 сентября, без электричества и водоснабжения.

По словам переселенки Марины, свет и воду отключили в районе 10:00.

"Никаких предупреждений не было об отключениях. Работа нескольких предприятий остановлена", - сказала она LIGA.net.

В Новоайдаре частично есть отключения.

В пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации пообещали LIGA.net уточнить причину отключений в течение ближайшего времени. "Ремонтники выехали, выясняют причину", - уточнили в пресс-службе.

В Северодонецке проживают около 130 тысячи человек, в Лисичанске - 105 тысяч.

7 июля в городе Счастье Луганской области произошло повреждение магистральной линии электропередач 220 кВ.

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