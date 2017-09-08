В Центре оценивания качества образования назвали даты ВНО-2018

В 2018 году внешнее независимое оценивание пройдет с 22 мая до 14 июля

В 2018 году внешнее независимое оценивание пройдет с 22 мая до 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

8 сентября вступил в силу приказ Министерства образования и науки Украины, регулирующий проведение внешнего независимого оценивания 2018 года. В соответствии с приказом каждый пользователь имеет право сдать тесты максимум по четырем учебным предметам.

В целом внешнее независимое оценивание пройдет по 11 предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Выпускникам старшей школы общеобразовательных учебных заведений 2018 года результаты внешнего независимого оценивания по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации. Эти участники должны обязательно сдать:

- украинский язык и литературу;

- математику или историю Украины (на выбор участника);

- еще один предмет из списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Содержание тестов соответствует программам внешнего независимого оценивания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Украины от 03.02.2016 № 77 об утверждении программ внешнего независимого оценке для лиц, желающих получать высшее образование на базе полного общего среднего образования.

В 2018 году для проведения внешнего независимого оценивания по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам будет использовано тесты двух уровней сложности: уровня В1 и уровня В2. Новацией этих тестов будет также часть "Понимание речи на слух", предусматривающая прослушивания звуковых фрагментов и выполнения задач к ним.

Выпускники старшей школы общеобразовательных учебных заведений 2018 года, которые хотят, чтобы им зачли результат внешнего независимого оценивания по иностранному языку как оценку за государственную итоговую аттестацию и изучали этот язык на профильном уровне, должны сдать соответствующий предметный тест уровня В2.

В 2018 году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе будут проходить ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений, которые в 2018 году получат полное среднее образование. Таким участникам результаты тестирования по этому предмету будут засчитываться как оценки за государственную итоговую аттестацию по образовательному уровеню полного общего среднего образования.

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1 августа 2017 года сообщалось, что почти 60 тысяч 928 абитуриентов получили рекомендации к зачислению на бюджетные места в высшие учебные заведения.

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