Меркель: Санкции против РФ отменим, если будет мир в Донбассе

Канцлер Германии сказала, что если не реагировать на действия России, то они могут повториться

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она хотела бы отмены санкций ЕС против России, но только при условии достижения мира на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters.



"Я потратила значительную часть времени, работая над достижением хороших отношений с Россией", - отметила Меркель и добавила, что вместе с Францией она пытается достичь "мирных условий" на востоке Украины.



"В тот момент, когда мы этого достигнем, мы также снимем санкции", - подчеркнула канцлер Германии.

Ранее послы Европейского Союза согласовали продление на полгода санкций против 149 представителей путинского режима и сепаратистов, а также против 38 организаций, учреждений и компаний за силовой захват Россией Крыма в 2014 году.

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