Уроженка Украины стала сенатором в США

Украинка приехала в Соединенные Штаты 17 лет назад и получила американское гражданство

В США сенатором от штата Индиана стала уроженка Украины Виктория Cпарц. Об этом пишет Indianapolis Business Journal.



Шпарц заменила сенатора Люка Кенли, который ушел на пенсию.

Уже избранный сенатор родилась и выросла в Украине.



Она приехала в Соединенные Штаты 17 лет назад и получила американское гражданство. Виктория Спарц окончила Университет Келли Скул оф Бизнес в Индиане и теперь там преподает.

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