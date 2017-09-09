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Уроженка Украины стала сенатором в США

09.09.2017 13:47
Украинка приехала в Соединенные Штаты 17 лет назад и получила американское гражданство
Уроженка Украины стала сенатором в США
Виктория Спартц (фото - The Statehouse File)

В США сенатором от штата Индиана стала уроженка Украины Виктория Cпарц. Об этом пишет Indianapolis Business Journal.

Шпарц заменила сенатора Люка Кенли, который ушел на пенсию.

Уже избранный сенатор родилась и выросла в Украине.

Она приехала в Соединенные Штаты 17 лет назад и получила американское гражданство. Виктория Спарц окончила Университет Келли Скул оф Бизнес в Индиане и теперь там преподает.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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