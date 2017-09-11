Запрет на передвижение и талоны "Украина" в Луганске: фото

Источники LIGA.net сообщили подробности поездки из временно оккупированного Луганска на линию разграничения в Станицу, которые разделяет 12 км

Боевики террористической организации ЛНР запретили частному транспорту из Луганска подъезжать к пункту пропуска на оккупированной части части моста в Станице и подняли стоимость проезда.

По информации источников LIGA.net, недалеко от блокпоста террористов можно находиться только маршруткам и такси.

Террористы останавливают автомобили возле памятника Князя Игорю.

"Цены при этом подняли, за проезд пассажирам выдают талончики старые с надписью "Украина", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.





По ее словам, сейчас проезд стоит 12 рублей, ранее - 10 рублей.

"У таксистов все налажено, они "отстегивают" им (боевикам, - ред.) с каждой поездки", - уточнила Марина.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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