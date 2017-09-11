Запрет на передвижение и талоны "Украина" в Луганске: фото
Боевики террористической организации ЛНР запретили частному транспорту из Луганска подъезжать к пункту пропуска на оккупированной части части моста в Станице и подняли стоимость проезда.
По информации источников LIGA.net, недалеко от блокпоста террористов можно находиться только маршруткам и такси.
Террористы останавливают автомобили возле памятника Князя Игорю.
"Цены при этом подняли, за проезд пассажирам выдают талончики старые с надписью "Украина", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.
По ее словам, сейчас проезд стоит 12 рублей, ранее - 10 рублей.
"У таксистов все налажено, они "отстегивают" им (боевикам, - ред.) с каждой поездки", - уточнила Марина.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Читайте также: "Здесь страх божий". Как живут под властью оккупантов в Донбассе
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
13:36
-
08:52
-
08:30
-
08:30
-
вчера
12:02
Новости партнеров
- 64017
- 36690
- 15049
- 13027
- 10325