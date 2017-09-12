В Покровске сделают памятник из подбитого под Песками танка

Организаторы хотят оставить танк таким, какой он есть сейчас, этот памятник останется напоминанием о тех событиях, которые произошли в зоне АТО

Из танка, подбитого под Песками 14 сентября 2014 года, сделают памятник. Его уже привезли в Покровск Донецкой области. Этот танк станет частью Мемориала достоинства. Об этом сообщила начальник пресс-службы оперативно-тактической группы Донецк Анастасия Соколова, передает Армия FM.

В сентябре 2014 года в результате трагедии в районе поселка Первомайское Донецкой области погибли восемь военнослужащих - Днепр-1 и ВСУ.

Инициатором создания Мемориала является городской совет Покровска. Сейчас мэрия проводит разработку идеи ансамбля, поэтому можно подавать свои идеи.

"Уже есть памятник афганцам, планируется памятник Чернобыльцам, и сейчас также планируется памятник военным АТО", - отметили в мэрии Покровска.

Организаторы хотят оставить танк таким, какой он есть сейчас. Его лишь немного почистят. Но особых изменений никто вносить не будет. Этот памятник останется напоминанием о тех событиях, которые произошли в зоне АТО.

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