В Виннице выпал град: фото

Больше недели назад в Виннице уже прошел сильный ливень с градом, а во вторник в западной части города снова выпал град размером со сливу

В Виннице во вторник, 12 сентября, около 19:00 прошел мощный ливень с градом. Об этом сообщает Винница.info.



Град выпал в западной части города, а также пригородные Вишенку, Славняку, Пятничани и Стрижавку.





На прошлой неделе в Виннице также был сильный ливень с градом.

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