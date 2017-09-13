USD:  25.92  26.25   EUR:  30.84  31.49  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Виннице выпал град: фото

13.09.2017 00:33
Больше недели назад в Виннице уже прошел сильный ливень с градом, а во вторник в западной части города снова выпал град размером со сливу
В Виннице выпал град: фото
Фото: vinnitsa.info

В Виннице во вторник, 12 сентября, около 19:00 прошел мощный ливень с градом. Об этом сообщает Винница.info.

Град выпал в западной части города, а также пригородные Вишенку, Славняку, Пятничани и Стрижавку. 

винница-град.jpg

винница-град1.png

винница-град2.png

На прошлой неделе в Виннице также был сильный ливень с градом. 

Читайте также: В Ивано-Франковской области ливень затопил улицы и выпал град

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 