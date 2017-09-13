В Виннице выпал град: фото
13.09.2017 00:33
Больше недели назад в Виннице уже прошел сильный ливень с градом, а во вторник в западной части города снова выпал град размером со сливу
Фото: vinnitsa.info
В Виннице во вторник, 12 сентября, около 19:00 прошел мощный ливень с градом. Об этом сообщает Винница.info.
Град выпал в западной части города, а также пригородные Вишенку, Славняку, Пятничани и Стрижавку.
На прошлой неделе в Виннице также был сильный ливень с градом.
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