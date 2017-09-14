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Из оккупированного Донбасса перевели 19 заключенных

14.09.2017 15:25
Всего на сегодня из оккупированных территорий удалось переместить 178 осужденных
Из оккупированного Донбасса перевели 19 заключенных
Фото: Facebook.com/bohdan.kryklyvenko

Сегодня, 14 сентября, из оккупированной территории Донецкой области удалось перевести на подконтрольную Украине территорию 19 осужденных. Об этом сообщил в Facebook руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко.

"После длительного перерыва с апреля наконец удалось достичь договоренностей и сегодня Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 19 человек с неподконтрольной территории Донецкой области", - написал он.

Крикливенко уточнил, что на сегодня из оккупированных территорий удалось переместить уже 178 человек.

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