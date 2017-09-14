Из оккупированного Донбасса перевели 19 заключенных
Сегодня, 14 сентября, из оккупированной территории Донецкой области удалось перевести на подконтрольную Украине территорию 19 осужденных. Об этом сообщил в Facebook руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко.
"После длительного перерыва с апреля наконец удалось достичь договоренностей и сегодня Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 19 человек с неподконтрольной территории Донецкой области", - написал он.
Крикливенко уточнил, что на сегодня из оккупированных территорий удалось переместить уже 178 человек.
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