Из оккупированного Донбасса перевели 19 заключенных

Всего на сегодня из оккупированных территорий удалось переместить 178 осужденных

Сегодня, 14 сентября, из оккупированной территории Донецкой области удалось перевести на подконтрольную Украине территорию 19 осужденных. Об этом сообщил в Facebook руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко.

"После длительного перерыва с апреля наконец удалось достичь договоренностей и сегодня Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 19 человек с неподконтрольной территории Донецкой области", - написал он.

Крикливенко уточнил, что на сегодня из оккупированных территорий удалось переместить уже 178 человек.

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