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На Ямайке умерла самая старая жительница планеты

16.09.2017 15:15
Вайолет Мосс-Браун было 117 лет
На Ямайке умерла самая старая жительница планеты
Фото: Andrew Holness‏/Twitter

Самая старая жительница планеты Вайолет Мосс-Браун скончалась на Ямайке. Об этом сообщил премьер-министр Ямайки в Twitter.

Мосс-Браун было 117 лет. Она считалась самой старой с апреля этого года. Тогда умерла итальянка Эмма Моран - она была последним человеком, который родился до 1900 года.

В августе 2017 года в Израиле в возрасте 113 лет умер Исраэль Криштал - самый старый мужчина в мире. 

Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина на планете после смерти 112-летнего японца Ясутаро Коидэ в 2016 году.

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