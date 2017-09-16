На Ямайке умерла самая старая жительница планеты

Вайолет Мосс-Браун было 117 лет

Самая старая жительница планеты Вайолет Мосс-Браун скончалась на Ямайке. Об этом сообщил премьер-министр Ямайки в Twitter.



Мосс-Браун было 117 лет. Она считалась самой старой с апреля этого года. Тогда умерла итальянка Эмма Моран - она была последним человеком, который родился до 1900 года.

В августе 2017 года в Израиле в возрасте 113 лет умер Исраэль Криштал - самый старый мужчина в мире.

Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина на планете после смерти 112-летнего японца Ясутаро Коидэ в 2016 году.



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