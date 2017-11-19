Собаки снижают риск развития болезней сердца у хозяев - ученые

Исследователи установили, что владельцы собак менее подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Шведские ученые исследовали статистику заболеваемости сердечно-сосудистыми патологиями в стране и установили, что наличие в доме собаки способно значительно снизить риск развития болезней сердца. Особенно значимым этот фактор оказался для одиноких людей: угроза смерти от этих заболеваний сокращалась в среднем на 33%. Для семей риск снижался на 15%. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Исследователи использовали данные о здоровье около 3,5 млн шведов в возрасте от 40 до 80 лет, собранные в рамках крупных когортных исследований. Период наблюдений длился 12 лет, изначально у участников исследования не было диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным реестров владельцев домашних животных, собак держали 13% участников исследования. Эта группа оказалась в среднем моложе, их средний возраст составил 52 года. Средний возраст остальных участников равнялся 58 годам. Также владельцы собак чаще выбирали для жизни районы с меньшей плотностью населения.

Сопоставление данных показало: лучше всего наличие собаки сказалось на здоровье одиноких людей. Риск развития болезней у них снижался на 11%, риск смерти от сердечно-сосудистой патологии - на 33%. Самыми "полезными" оказались породы собак, изначально выведенные для охоты, например терьеры и ретриверы.

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Поскольку национальные медицинские реестры включают ограниченное количество информации о человеке, невозможно назвать основную причину положительного влияния собак. Исследователи полагают, что владельцы собак могут в среднем больше времени проводить в движении на свежем воздухе. Также более ранние исследования показывали, что наличие домашних животных уменьшает воздействие стресса на организм - у хозяев собак после стрессовых событий быстрее восстанавливались нормальные значения артериального давления. Кроме того, фактором развития патологий сердца считают субъективное ощущение одиночества и изолированности. Вероятно, хозяева собак реже чувствуют себя одинокими. Еще одна возможная причина такого эффекта - влияние разнообразия микроорганизмов на иммунитет человека.

Ранее ученые сообщали, что собаки чувствительны к эмоциональному состоянию своих хозяев и обладают способностью копировать их тревожное и негативное поведение.

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