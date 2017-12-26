В Верхнеторецком временно упростили режим пересечения - штаб
Для жителей прифронтового поселка Верхнеторецкое к новогодним праздникам временно упростили режим пересечения линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Такой шаг командованием антитеррористической операции сделан на встречу людям, учитывая их насущные потребности. До недавнего времени населенный пункт находился в серой зоне. Сейчас поселок полностью контролируется Вооруженными Силами Украины", - подчеркнули в пресс-центре.
Верхнеторецкое на карте региона:
Пересекать линию соприкосновения разрешено временно в пешем порядке. Автомобильный транспорт не пропускают.
"Жители Верхнеторецкого и близлежащих сел идут, чтобы посетить близких и родных. Некоторые работают на местных предприятиях (в ОРДО, - ред.). Интенсивность пересечения растет 5 и 20 числа каждого месяца, когда люди идут на украинскую сторону для того, чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты", - отметил военнослужащий Дмитрий.
Он также подчеркнул, что местные жители положительно оценили такое решение.
В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины - через контрольные пункты въезда - выезда (КПВВ).
30 ноября Верхнеторецкое в Ясиноватском районе Донецкой области полностью начало контролироваться силами АТО.
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