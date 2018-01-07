Пограничники назвали сумму предложенных им в 2017 году взяток
07.01.2018 21:53
Госпогранслужба оформила и отправила в полицию тысячу сообщений о предложении, обещании или предоставлении взятки сотрудникам
Фото: iStockGlobal Images Ukraine
В течении 2017 года пограничники оформили и отправили в полицию тысячу сообщений о предложении, обещании или предоставлении взятки сотрудникам на общую сумму более 1 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
5 января в Харькове СБУ разоблачила на взятке $40 тыс чиновников ГФС.
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