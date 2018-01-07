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Пограничники назвали сумму предложенных им в 2017 году взяток

07.01.2018 21:53
Госпогранслужба оформила и отправила в полицию тысячу сообщений о предложении, обещании или предоставлении взятки сотрудникам
Пограничники назвали сумму предложенных им в 2017 году взяток
Фото: iStockGlobal Images Ukraine
В течении 2017 года пограничники оформили и отправили в полицию тысячу сообщений о предложении, обещании или предоставлении взятки сотрудникам на общую сумму более 1 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В прошлом году сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК Украины. Общая сумма средств, предложенных пограничникам, составила более 1 млн гривен", - говорится в сообщении. 

5 января в Харькове СБУ разоблачила на взятке $40 тыс чиновников ГФС.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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