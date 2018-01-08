Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы: карта
Завтра, 9 января, в Украине значительно похолодает по всей территории, без осадков Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе без осадков, ночью -4 градуса, днем до +3 градусов, на востоке ночью от -7 градусов, днем до +1 градуса.
На севере ночью от -4 градусов, днем до +1 градуса, юге ночью от -3 градусов, днем до +4 градусов. В Киеве от -5 градусов ночью, днем до +1 градуса.
10 января без осадков на всей территории страны. На западе от +1 до +9 градусов, востоке от -7 до -2 градусов, севере от -6 до -1 градусов, юге от -6 до 0 градусов. В центре от -5 до +1 градусов.
11 января морозы -8, -9 градусов будут на севере, востоке и центре. На западе и юге -4, -5 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
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