Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозы: карта

По данным Укргидрометцентра, 10-11 января в центре, на западе и востоке ожидаются морозы, без осадков

Завтра, 9 января, в Украине значительно похолодает по всей территории, без осадков Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе без осадков, ночью -4 градуса, днем до +3 градусов, на востоке ночью от -7 градусов, днем до +1 градуса.

На севере ночью от -4 градусов, днем до +1 градуса, юге ночью от -3 градусов, днем до +4 градусов. В Киеве от -5 градусов ночью, днем до +1 градуса.

10 января без осадков на всей территории страны. На западе от +1 до +9 градусов, востоке от -7 до -2 градусов, севере от -6 до -1 градусов, юге от -6 до 0 градусов. В центре от -5 до +1 градусов.

11 января морозы -8, -9 градусов будут на севере, востоке и центре. На западе и юге -4, -5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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