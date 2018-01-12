Синоптики прогнозируют снегопады и сильные морозы до -25 градусов

Ухудшение погодных условий ожидается 18 января

Во второй половине января синоптики прогнозируют сильные снегопады и снижение температуры до -20, -25 градусов мороза. Об этом сообщил на заседании госкомиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Николай Кульбида, передает корреспондент LIGA.net.

"Ухудшение погодных условий прогнозируется 18 января. Мы ожидаем прохождения по Центральной Украине кроме Востока и Запада активных циклонов, которые приведут к снегопадам и усилению ветра. Мы ожидаем прирост снежного покрова на 10-20 сантиметров в большинстве регионов Украины", - сказал Кульбида.

Он отметил, что 15-17 января также прогнозируется снегопад и уровень покрова около 10 сантиметров.

"Суммарное количество снежного покрова может составить 20-30 сантиметров в большинстве областей Украины", - добавил Кульбида.

Помимо этого, он сообщил, что 21-22 января ожидается циклон с Балкан, который принесет сильные снегопады с переходом в дождь, гололедом и усилением штормового ветра до 15-24 метров в секунду.

Прогнозируются значительные колебания температурного режима.

По его словам, в ближайшие дни температура снизится в ночное время до -4, -9 градусов, а на северо-востоке до -10, -14 градусов мороза.

"Начиная с 25 января есть высокая вероятность сильного похолодания в Украине до -14, -19, а 27-28 января до -20, -25 градусов мороза. Это тот прогноз, который мы можем сделать сегодня, но за три-четыре дня до начала этих периодов мы их детализируем", - добавил он.

11 января сообщалось, что в Украину идут морозы до -14 градусов

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