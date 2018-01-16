Ученые обнаружили на Мадагаскаре новый вид карликовых лемуров
На африканском острове Мадагаскар обитают более 100 видов лемуров. Американские ученые открыли еще один вид карликовых лемуров Cheirogaleus grovesi - карликовый лемур Гровса, сообщает Science Alert.
Ночное животное имеет всего 17 сантиметров в длину и хвост в 28 см. Это коричневато-черный зверек с белым пятном на носу.
Как и все его сородичи, лемур Гровса также обладает огромными, милыми темными глазами и маленькими, но сильными пальцами, которые помогают подниматься на деревья и собирать фрукты.
Фото: sciencealert.com
Карликовый лемур Гровса живет в юго-восточной части острова и был найден в двух национальных парках - Раномафане и Андрингритре.
Этот вид был назван в честь известного британско-австралийского приматолога Колина Гровса.
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