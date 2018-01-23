Численность населения Украины составляет 42,4 млн человек

Про данным Госстата, среди регионов наибольшее число населения насчитывается в Донецкой и Днепропетровской областях - 4 202 802 и 3 233 006 человек

В Украине численность населения по оценке на 1 декабря 2017 года составляет 42 403 027 человек. Об этом сообщает Госслужба статистики Украины.

Среди регионов наибольшее количество населения насчитывается в Донецкой и Днепропетровской областях - 4 202 802 и 3 233 006 человек соответственно. Третью позицию занимает Киев, который немного не дотянул до 3 млн (здесь количество населения - 2 933 537 человек). Без учета столицы, в самой области зарегистрировано 1 753 066 человек.

Более 2 млн населения насчитывается в Харьковской, Львовской, Одесской и Луганской областях.

Наименьшее количество населения в Черновицкой и Кировоградской областях - чуть более 900 тысяч.

По информации Госстата, предоставленные цифры не учитывают временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Ранее Госстат сообщал, что в Украине по статистике за 2017 года на 100 умерших - 61 родившийся.

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