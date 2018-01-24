Жителям ОРДЛО упростят получение украинского паспорта - Тука

Украинские паспорта будут изготавливать у линии разграничения

Вблизи линии разграничения на Донбассе будут изготавливать украинские паспорта для жителей временно оккупированных территорий. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, документы смогут получить взрослые жители временно неподконтрольных Украине территорий и дети, достигшие 16-летнего возраста.

Тука сообщил, что для этих целей уже закупили несколько комплектов оборудования. "Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начнет работать", - сказал Тука.

По словам замминистра, это делается для того, чтобы у жителей оккупированных районов больше не было необходимости перемещаться вглубь Украины и ждать получения паспорта несколько месяцев.

В принятом 18 января законе о Донбассе учтена поправка о признании Украиной документов, подтверждающих факт рождения и смерти человека, которые выданы органами оккупационных администраций РФ в ОРДЛО.

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