В конце января Землю ждет "голубое кровавое суперлуние"

Уникальное "голубое кровавое суперлуние", как его окрестили англоязычные СМИ, ожидается 31 января

Голубая Луна, суперлуние и лунное затмение - эти три астрономических явления совпадут в одну и ту же ночь в конце января впервые за 150 лет, сообщает Gismeteo.ua со ссылкой на AccuWeather.

По отдельности эти лунные явления не являются чем-то необычным, но редко встречаются все три одновременно. Последний раз подобное произошло в Северной Америке 31 марта в 1866 году.

Голубая Луна, суперлуние и лунное затмение совпали одновременно также 30 декабря в 1982 году, но только для Восточного полушария. Из-за часовых поясов полная Луна не являлась голубой для Северной Америки.

Уникальное "голубое кровавое суперлуние", как его окрестили англоязычные СМИ, ожидается 31 января.

В течение большей части ночи Луна будет казаться нормальной, но в предрассветные часы она будет отсвечивать оранжевым или красным цветом, когда ночное светило перейдет в тень Земли.

Жители всей Северной Америки смогут увидеть, как Луна освещает ночное небо, если не помешают облака. Однако повезет только тем, кто находится в центральной и западной частях континента, они смогут увидеть полное лунное затмение.

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Во время полного лунного затмения Луна проходит через самую темную часть земной тени. В отличие от полного солнечного затмения, которое длится всего несколько минут, это событие будет продолжаться несколько часов.

"Голубой Луной" называется второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц.

Суперлуние - когда полная Луна станет кажется больше и ярче при наблюдении невооруженным глазом.

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4 января NASA показало снимок Земли и Луны, сделанный из космического аппарата OSIRIS-REx 2 октября 2017 года.

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