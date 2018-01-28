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Во Львове задержали участников акции за цирк без животных

28.01.2018 16:58
Полиция во Львове задержала нескольких участников акции против участия животных в цирковых представлениях
Во Львове задержали участников акции за цирк без животных
Фото: Львовский портал

Львовская полиция задержала нескольких участников пикета против участия животных в цирковых представлениях возле здания львовского цирка. Об сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Участие в пикете принимали около 30 человек. Точное количество доставленных в полицию в настоящее время неизвестно.

На месте акции правоохранители нашли металлические прутья, ножи и газовые баллончики. После этого участников доставили в Галицкий отдел полиции для установления личностей.

Кроме того, во время пикета неизвестные бросили несколько дымовых шашек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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