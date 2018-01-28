Во Львове задержали участников акции за цирк без животных

Полиция во Львове задержала нескольких участников акции против участия животных в цирковых представлениях

Львовская полиция задержала нескольких участников пикета против участия животных в цирковых представлениях возле здания львовского цирка. Об сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.



Участие в пикете принимали около 30 человек. Точное количество доставленных в полицию в настоящее время неизвестно.



На месте акции правоохранители нашли металлические прутья, ножи и газовые баллончики. После этого участников доставили в Галицкий отдел полиции для установления личностей.



Кроме того, во время пикета неизвестные бросили несколько дымовых шашек.