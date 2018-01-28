Во Львове задержали участников акции за цирк без животных
28.01.2018 16:58
Полиция во Львове задержала нескольких участников акции против участия животных в цирковых представлениях
Фото: Львовский портал
Львовская полиция задержала нескольких участников пикета против участия животных в цирковых представлениях возле здания львовского цирка. Об сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.
Участие в пикете принимали около 30 человек. Точное количество доставленных в полицию в настоящее время неизвестно.
На месте акции правоохранители нашли металлические прутья, ножи и газовые баллончики. После этого участников доставили в Галицкий отдел полиции для установления личностей.
Кроме того, во время пикета неизвестные бросили несколько дымовых шашек.
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