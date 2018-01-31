Умер первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк
Сегодня, 31 января, скоропостижно скончался первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Эту информацию LIGA.net подтвердили в департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.
"Да, к сожалению, это правда", - отметили в департаменте здравоохранения КГГА.
По информации Радио Свобода, Каденюк умер внезапно во время пробежки в районе Царского села в Киеве.
Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы в семье учителей. В 1995 году попал в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.
Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования.
С 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия". Во время полета выполнял биологические опыты, которые были связаны с растениями.
Каденюк - автор пяти научных трудов, в прошлом году издал книгу под названием "Миссия - Космос".
В 2011 году он был награжден орденом "За заслуги" III степени. Каденюк - летчик-испытатель, генерал-майор Военно-Воздушных Сил, Герой Украины.
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