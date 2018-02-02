Жебривский: Информация о переносе пункта пропуска Майорск - фейк

Глава Донецкой облгосадминистрации заявил, что не будет переноса контрольно-пропускного пункта въезда/выезда с Майорска в Верхнеторецкое

Информация о якобы переносе контрольно-пропускного пункта въезда/выезда Майорск не соответствует действительности. Об этом сообщил у себя в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"С понедельника интернетом распространяется фейковая информация о якобы переносе КПВВ с Майорска в Верхнеторецкое. Волна, которая разгоняется в СМИ (как украинских, так и в так называемых недореспубликах, - ред.), очень напоминает хорошо спланированную информационную диверсию", - подчеркнул Жебривский.

Жебривский подчеркнул, что переноса КПВВ с Майорска в Верхнеторецкое не будет.

"Кроме этого добавлю: не в моей компетенции определять локации для КПВВ - это прерогатива руководства антитеррористического центра", - сказал Жебривский.

21 января 2018 года на КПВВ Майорск состоялась передача женщины, помилованной президентом Петром Порошенко.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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