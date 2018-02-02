Белые медведи голодают из-за глобального потепления - ученые

Таяние льда в Арктике сокращает возможности медведей для вылова морских котиков

Белые полярные медведи голодают во время периода охоты в Арктике из-за таяния льда вследствие глобального потепления. Таковы выводы исследования, американских ученых, сообщает агентство Deutsche Welle.

Американские ученые в ходе исследования наблюдали за девятью медведицами весной с 2014-го по 2016 год в море Бофорта.

Глобальное потепление в Арктике происходит в два раза более быстрыми темпами, чем на остальной планете. Когда лед тает, медведям приходится дольше передвигаться, чтобы найти место для ловли добычи, говорится в исследовании.

Как обнаружили ученые, обмен веществ происходит у белых медведей в полтора раза быстрее, чем считалось ранее. Четверо из медведиц, за которыми велось наблюдение, потеряли 10% своего веса из-за невозможности поймать морского котика. Еще одна из медведиц начала терять также свою мышечную ткань. Хотя в период охоты белые медведицы должны набирать вес для дальнейшего рождения потомства.

Белый медведь должен потреблять более 12 000 калорий в день. Это почти в шесть раз больше, чем сжигает за день человек. Ранее считалось, что белым медведям не нужно много пищи, поскольку их охота заключается в сидении на воде и ожидании, когда появятся морские котики, чтобы их поймать. Чтобы выжить, медведь должен ловить по крайней мере одного морского котика на 12 дней.

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