Дрейфующее в космосе авто Tesla получило статус спутника: скрин

Объект №43205, который удаляется от Земли по трансмарсианской орбите, уже отслеживают телескопами астрономы

Космическое командование Военно-воздушных сил США (Air Force Space Command) зарегистрировало запущенный на днях в космос кабриолет предпринимателя Илона Маска Tesla Roadster как искусственный спутник. Об этом у себя в Twitter сообщил астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, показав скрин из каталога спутников.

Дрейфующий в космосе электрокар зарегистрирован под номером 43205.

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Автомобиль уже засекли астрономы, выложив видео с его перемещением по небосводу. Запись в формате GIF размером около 8 мегабайт доступна по этой ссылке .

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6 февраля 2018 года при дебютном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль главы Space X Илона Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре.

Боковые ускорители ракеты синхронно сели на площадку на суше. Посадка третьего ускорителя (центрального) на платформу в Атлантическом океане была неудачной - ступень разбилась .





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