Дрейфующее в космосе авто Tesla получило статус спутника: скрин
Космическое командование Военно-воздушных сил США (Air Force Space Command) зарегистрировало запущенный на днях в космос кабриолет предпринимателя Илона Маска Tesla Roadster как искусственный спутник. Об этом у себя в
Дрейфующий в космосе электрокар зарегистрирован под номером 43205.
Смотрите также: Маск показал прощальное фото улетающего авто Tesla в космосе
Автомобиль уже засекли астрономы, выложив видео с его перемещением по небосводу. Запись в формате GIF размером около 8 мегабайт доступна
Нажмите, чтобы увеличить:
6 февраля 2018 года при дебютном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль главы Space X Илона Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:46
-
14:46
-
13:14
-
14:16
-
14:00
Новости партнеров
- 70785
- 44963
- 33398
- 30815
- 27384