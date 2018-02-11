Синоптики рассказали, где в Украине пройдет снег: карта

В Украине 12-13 февраля похолодает до -8 градусов на севере и западе, снег ожидается в пяти областях

В воскресенье, 11 февраля, в Украине будет на большинстве территории без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем ​​в южной части, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях - дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Утром в Украине, кроме северных и восточных областей, местами туман; на дорогах, кроме юга, гололедица", - отмечается в сообщении.

Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м/с.

12 февраля снег пройдет в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Там столбик термометра покажет -5 градусов. На западе -7 градусов, на севере -8 градусов, на юге -4 градуса.

В Киеве -1 градус, без осадков.

13 февраля снег прогнозируется на востоке и в Харьковской области, где температура воздуха будет от - 8 градусов до -2 градусов. На западе - от - 8 градусов до -1 градуса, на севере от -10 градусов до -4 градусов, на юге от -5 градусов до +2 градусов. В центре от -5 градусов дог +1 градуса.

"13-14 февраля нас ждет небольшое похолодание, а с 15-го февраля, на Сретение, снова к нам придет потепление", - уточнила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

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