Как живут месяц в Донецке без связи Vodafone: фото

Растут протестные настроения у большинства дончан, но против боевиков с автоматами никто не выйдет, подчеркнул LIGA.net один из местных жителей

Многие жители временно оккупированного Донецка выражают недовольство тем, что уже ровно месяц нет мобильной связи оператора Vodafone в городе.

"Конечно, плохо. Недовольны. Растут протестные настроения у большинства. Но они это обсуждают в узком кругу, с теми, кому доверяют. Выезжают на окраины города и ловят сигнал, хотя бы смс-ки пытаются отправить в районе микрорайона Текстильщик", - сказал дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник в городе рассказал сегодня LIGA.net, что несмотря на недовольство, никто не выйдет и не будет требовать восстановить мобильную связь. "Кто пойдет против тех, у кого автоматы в руках?! Как вы себе это представляете? Люди боятся и приспосабливаются", - сказал он.

По его словам, в Донецке, кроме связи местного оператора Феникса, появился Интертелеком. "К счастью, он пока еще тут работает", - добавил местный житель.

В ОБСЕ подтвердили факт недовольства местных жителей возникшей ситуацией. "Мобильная связь практически отсутствует", - отметил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге.

Он добавил, что наблюдатели видели несколько десятков людей, которые пытались поймать сигнал на окраине Донецка.

"Люди отказываются ненавидеть, они говорят нам, что хотят мира", - сказал Хуг.

11 января 2018 года сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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