Мирослава Поповича похоронят 13 февраля в Киеве
Заслуженного деятеля науки, академика, директора Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослава Поповича похоронят 13 февраля 2018 года в Киеве на Байковом кладбище. Об этом сообщил журналист Василий Зоря в Facebook.
"Похороны на Байковом кладбище состоятся во вторник 13 февраля. По предварительной информации, прощание в помещении президиума НАНУ - на улице Владимирской, 54. Одну из улиц в Киеве переименуют в его честь", - отметил Зоря.
10 февраля умер Попович на 88 году жизни. Он родился в 1930 году в Житомире. Был директором Института философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины, заведующим отделом логики и методологии науки Института философии.
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