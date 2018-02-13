В акциях протеста готовы участвовать 40% жителей Украины - опрос

Наблюдается закономерность: чем выше уровень образования человека, тем выше уровень готовности к участию в акциях протеста, отметили социологи КМИС

В акциях протеста готовы участвовать 40% взрослых жителей Украины. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных Киевским международным институтом социологии в декабре 2017 года.

По сравнению с предыдущими годами уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.

В то же время, выросла доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста: с 46% в 2016 году до 53% в 2017 году.

Наибольшее количество людей, по-прежнему готовы прибегнуть к таким формам социального протеста, как участие в избирательной компании (29%), сбор подписей под коллективными воззваниями (17%), санкционированные митинги и демонстрации (10%).

От 2% до 3% респондентов отмечали, что готовы принять участие в таких акциях, как забастовка, бойкот, пикетирование государственных учреждений, несанкционированные митинги и демонстрации.

При этом наблюдается закономерность: чем выше уровень образования человека, тем выше уровень готовности к участию в акциях протеста.

Респонденты с высшим образованием больше готовы приобщиться к участию в избирательной кампании и сбору подписей под обращениями по сравнению с респондентами с (неполным и полным) средним образованием.

По данным КМИС, уровень готовности к участию в акциях протеста среди мужчин несколько выше, чем среди женщин (43% против 38%). Такая же ситуация и по каждому отдельному виду акций протеста, за исключением участия в избирательной кампании и сбора подписей, в которых готовы участвовать примерно одинаковая доля как мужчин, так и женщин.

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КМИС провел опрос с 1 по 14 декабря 2017 года среди 2039 респондентов в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме оккупированного Крыма). В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,4-3,3%.

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