В Украине от гриппа умерли двое детей - Минздрав

С 5 по 11 февраля эпидемический порог в Украине по заболеваемости гриппом и ОРВИ в пяти областях был превышен на 16,8% от нормы

На минувшей неделе зарегистрировано два смертельных случая среди детей до 17 лет от гриппа и риновирусной инфекции. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Источник LIGA.net в одной из поликлиник Киева уточнил, что смерть одного ребенка была зафиксирована в Киеве.

Эпидемический порог в Украине по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 5 по 11 февраля был превышен на 16,8% в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Гриппом и ОРВИ заболели 258 тысяч 36 человек, из них 70% - дети.

"Наблюдается региональное географическое распространение и средняя интенсивность активности гриппа и ОРВИ", - отметили в пресс-службе.

С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 181 тысяча 81 человек.

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8 февраля 2018 года в Киеве приостановили занятия в 57 школах (1606 классов), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 53 (314 классов) произошло частичное, поклассовое закрытие.

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