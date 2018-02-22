Минюст отрицает пытки в пенитенциарных учреждениях

По словам замглавы министерства, это подтвердил Европейский комитет по предупреждению пыток

Замглавы Минюста Денис Чернышев заявил, что в 2017 году в учреждениях пенитенциарной системы Украины не было зафиксировано случаев применения пыток. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В учреждениях пенитенциарной системы Украины в прошлом году не было зафиксировано случаев пыток", - заявил Чернышев.

Он отметил, что в этом утверждении опирается на данные Европейского комитета по предупреждению пыток, который в декабре завершил работу в Украине и предоставил свои выводы.

"Мои слова могут восприниматься как предвзятые, поэтому мы опираемся на выводы Международного Комитета Красного Креста и Европейского комитета по предупреждению пыток, который в декабре был у нас. Ни в одном из посещенных ими учреждений не было нареканий по применению физической силы. Кроме того, отмечается, что питание в учреждениях является удовлетворительным. Поэтому я могу точно сказать, что в 2017 году пыток не было", - сказал Чернышев.

Ранее в правозащитной организации Amnesty International Украина заявили, что правоохранительные органы Украины продолжают применять пытки.

Напомним, в августе 2017 года в Одесском СИЗО после убийства сотрудницы учреждения массово избили заключенных. Этот факт признали в прокуратуре Одесской области. По результатам проведенной проверки было начато расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, действиями, которые оскорбляют личную гордость потерпевшего).

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