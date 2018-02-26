"Будет как в Приднестровье": дончане об отсутствии связи Vodafone

11 января 2018 года в захваченном российскими гибридными войсками Донецке пропала связь мобильного оператора Vodafone

Жители временно оккупированного Донецка уже практически потеряли надежду на восстановление мобильной связи Vodafone. Собеседники LIGA.net сегодня рассказали, что ситуация с отсутствием мобильной связи Vodafone не изменилась. "Второй месяц пошел, пока глухо, как в "танке", - отметил местный житель Максим.

Другой источник LIGA.net добавил, что многие переходят на Интертелеком. "Он дороже, но выхода нет, когда нужно иметь хоть какую-то связь", - сказал он.

По его словам, те пенсионеры, которые получали украинскую пенсию и выезжали к детям на подконтрольную Украине территорию, ждали смс-сообщение об идентификации в Ощадбанке, они сейчас вообще не знают, как дальше им быть.

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"Некоторые из них еще уверены, что смогут все восстановить, и понимают, почему кто их изолировал (боевики, - ред.)... Ведь продажи стартовых пакетов местного оператора (Феникс, - ред.) выросли после отключения в разы", - добавил источник.

Он также уточнил, что та часть местных жителей, которая смотрит российские каналы, убеждена: "это было сделано специально, чтобы не платить украинские пенсии".

Отвечая на вопрос, есть какие-то шансы восстановления связи мобильного оператора Vodafone, дончанин Максим ответил: "Думаю, нет. Как в Приднестровье будет".

В пресс-службе оператора Vodafone не смогли назвать LIGA.net сроки начала ремонтных работ, поскольку террористы не предоставляют гарантии безопасности.

11 января 2018 года сообщалось, что в оккупированном Донбассе пропала связь Vodafone.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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