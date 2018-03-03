Изобретен накопитель энергии, который заряжается за 30 секунд
Исследовательская группа из Корейского института передовых технологий (KAIST) разработала гибридный источник питания, для полной подзарядки которого требуется от 20 до 30 секунд. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.
Традиционные аккумуляторы, функционирующие с помощью электролитов, имеют значительные ограничения по скорости подзарядки из-за того, что они не выдерживают высокого напряжения тока и быстро начинают выходить из строя. Кроме того, при их изготовлении используются взрывоопасные органические растворители, которые негативно сказываются на их экологичности.
Профессор Чынг Ку Канг и его коллеги из Высшей школы энергетики KAIST продумали конструкцию, которая не имеет вышеперечисленных недостатков. Они соединили волоконно-подобные полимерные цепи и металлооксидные нанокатоды на поверхности графена. Графен был выбран в качестве основы не случайно: его "сетчатая" структура увеличивает общую площадь накопителя и обеспечивает ему более высокую емкость.
Вместительность аккумулятора определяется двумя электродами, а баланс между катодом и анодом делает силу поступающего тока более стабильной. Для создания катодов специалисты использовали оксид металла в суб-наноразмерных структурах − это позволило им повысить скорость обмена энергией и минимизировать ее потери.
Схематическое изображение устройства: © KAIST
Гибридный девайс может заряжаться при такой силе тока, которая в 100 раз превосходит стандартную. Для полного "насыщения" ему требуется всего 20-30 секунд, даже при использовании маломощных систем зарядки, таких как USB-переходники или гибкие фотоэлементы. Таким образом, иновационное устройство не только выдерживает высокое напряжение, но и имеет длинный жизненный цикл, а значит, дольше прослужит своему владельцу.
По словам изобретателей, накопитель идеально подходит для "скоростной" зарядки портативных мобильных приборов.
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