Убийство Ноздровской: подозреваемому продлили арест

Арест Юрию Россошанскому продлили, так как следствию понадобилось дополнительное время

Подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому продлили арест до 1 мая.

Об этом сообщила адвокат семьи Ноздровской Тамила Ульянова агентству Укринформ.

"В пятницу, 2 марта, был продлен Юрию Россошанскому арест до 1 мая Шевченковским районным судом", - рассказала она.

Адвокат отметила, что такое решение суд принял в связи с необходимостью следствию дополнительного времени.

"Сейчас мы дело изучаем, сроки продлили для того, чтобы следствие продолжало работу. Нужно дополнительно проводить следственные действия, экспертизы, а следствие не укладывалось в предыдущие сроки", - отметила Ульянова.

Адвокат также выразила надежду, что по состоянию на май дело об убийстве адвоката Ноздровской уже будет передано в суд и начнутся судебные заседания.

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1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017-го. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.



8 января Юрию Россошанскому было объявлено подозрение в убийстве юриста по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

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