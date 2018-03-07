"Придумали новшевство": боевики вынуждают получать псевдопаспорта
Во временно неподконтрольном правительству Луганске боевики заставляют получать псевдопаспорта террористической организации ЛНР (она же - оккупационная администрация РФ) при покупке квартир или домов. Об этом LIGA.net рассказали местные жители.
"Придумали новшество, чтобы увеличить поток желающих получать эти бумажки. Сделку не оформляют, если нет "паспорта", - сказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.
По словам местного риэлтора Дмитрия, скупают недвижимость из глубинки те, "кто мечтал когда-то жить в Луганске, когда квартиры стоили от $30 тысяч".
"Это жители Краснодона, Алчевска, Антрацита, но есть и те, кто живет на подконтрольных Украине территории, например, Беловодск", - уточнил он.
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Риэлтор добавил, что большинство сделок сейчас "оформляют" в Луганске.
"Некоторые продают по доверенности, чтобы не рисковать, другие боятся, что им в украинском паспорте поставят печати при выписке ЛНР", - объяснил он.
Собеседница Марина отметила, что желающих получать фейковые документов в ее окружении немного.
"Украинский паспорт здесь - гарантия хоть каких-то прав", - сказала она, уточнив,что верит - "Украина вернется".
Луганчанка сказала, что все же есть и те, "кто любит русский мир и легко прощается с украинским паспортом, потому, что, по их словам, ЛНР-вский якобы дает преимущества работы в Москве".
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18 февраля 2017 года сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Однако 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.
20 февраля в Еврокомиссии заявили, что указ президента России о признании так называемых "документов", выданных террористическими организациями ЛНР/ДНР противоречит минским договоренностям.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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