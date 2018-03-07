"Придумали новшевство": боевики вынуждают получать псевдопаспорта

По словам источников LIGA.net, в захваченном гибридными войсками Луганске при покупке квартир террористы заставляют людей получать фейковые документы

Во временно неподконтрольном правительству Луганске боевики заставляют получать псевдопаспорта террористической организации ЛНР (она же - оккупационная администрация РФ) при покупке квартир или домов. Об этом LIGA.net рассказали местные жители.

"Придумали новшество, чтобы увеличить поток желающих получать эти бумажки. Сделку не оформляют, если нет "паспорта", - сказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По словам местного риэлтора Дмитрия, скупают недвижимость из глубинки те, "кто мечтал когда-то жить в Луганске, когда квартиры стоили от $30 тысяч".

"Это жители Краснодона, Алчевска, Антрацита, но есть и те, кто живет на подконтрольных Украине территории, например, Беловодск", - уточнил он.

Читайте также: Боевики усилили патрули на улицах: что говорят луганчане - фото

Риэлтор добавил, что большинство сделок сейчас "оформляют" в Луганске.

"Некоторые продают по доверенности, чтобы не рисковать, другие боятся, что им в украинском паспорте поставят печати при выписке ЛНР", - объяснил он.

Собеседница Марина отметила, что желающих получать фейковые документов в ее окружении немного.

"Украинский паспорт здесь - гарантия хоть каких-то прав", - сказала она, уточнив,что верит - "Украина вернется".

Луганчанка сказала, что все же есть и те, "кто любит русский мир и легко прощается с украинским паспортом, потому, что, по их словам, ЛНР-вский якобы дает преимущества работы в Москве".

Читайте также: Квартира за $5 тыс. Что происходит на рынке недвижимости в ОРДЛО

18 февраля 2017 года сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Однако 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает паспорта ДНР и ЛНР.

20 февраля в Еврокомиссии заявили, что указ президента России о признании так называемых "документов", выданных террористическими организациями ЛНР/ДНР противоречит минским договоренностям.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.