В Украине за неделю от гриппа умерли три человека - Минздрав

Зарегистрировано три летальных случая на девятой неделе с начала года, среди которых - ребенок шести лет

С 26 февраля по 4 марта 2018 года в Украине от гриппа умерли три человека. Об этом сообщает центр общественного здоровья Минздрава.

"На отчетной неделе зарегистрировано три летальных случая от гриппа и ОРВИ: в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик шести лет) областях", - отметили центре здоровья.

Всего с начала эпидсезона умерли пять человек, трое детей и двое взрослых.

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Эпидемический порог в Украине превышен на 27,4% в шести областях: Житомирской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской.

Гриппом и ОРВИ заболели 281 тысяч 449 человек, из них 65,1% - это дети. "Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ", - подчеркнули в центре здоровья.

С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 182 тысяч 517 человек.

8 февраля 2018 года в Киеве приостановили занятия в 57 школах (1606 классов), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 53 (314 классов) произошло частичное, поклассовое закрытие.

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