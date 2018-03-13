Маск: Искусственный интеллект гораздо опаснее ядерного оружия

Основатель компании SpaceX выступает за создание регуляторного органа, который будет следить за безопасностью разработок искусственного интеллекта

Основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск считает, что искусственный интеллект гораздо опаснее ядерного оружия. Об этом бизнесмен заявил, выступая на фестивале South by Southwest в американском Остине (штат Техас), сообщает The Guardian.

Как отметил Маск, ему "не дает спать по ночам" угроза, которую несет в себе "нерегулируемый искусственный интеллект".

"Запомните мои слова: искусственный интеллект гораздо опаснее ядерного оружия. Так почему у нас нет регуляторного надзора?" - сказал он.

По мнению миллиардера, соответствующий "общественный регуляторный орган" должен иметь доступ и надзорную функцию для обеспечения того, чтобы "каждый человек развивал искусственный интеллект безопасно и с пользой для человечества".

Однако даже работа над параметрами безопасности в этом вопросе содержит в себе "всевозможные коварные и неожиданные риски", считает Маск.

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"Если функция искусственного интеллекта заключается в том, чтобы сделать людей максимально счастливыми, сверхразумный искусственный интеллект может решить, что лучший способ сделать это - захватить всех людей и ввести им в мозги дофамин и серотонин (нейромедиаторы, которые называют "гормонами счастья" - ред.)", - заявил изобретатель.

Маск добавил, что на самом деле цифровой интеллект должен способствовать расширению "свободы действий человечества".

6 марта 2018 года сообщалось, что сотрудники китайской компании Baidu создали роботизированную систему, которая воспроизводит человеческую речь, с точностью копируя ее уникальные характеристики.

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