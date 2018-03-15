В суд направили обвинительный акт против бывшего милиционера

Бывшего командира одного из подразделения киевского Беркута обвиняют в том, что он превысил полномочия и применил силу против граждан в апреле 2010-го

Департамент специальных расследований передал в суд обвинительный акт против бывшего руководителя подразделения киевской милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Экс-милиционера подозревают в совершении преступений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Его подозревают в том, что он в должности командира ПМОП Беркут ГУ МВД в Киеве превысил полномочия и применил силу против посетителей мероприятия в Украинском доме в апреле 2010 года. В частности, тогда были незаконно задержаны 14 посетителей, среди которых был Герой Украины пожилого возраста. Им нанесли телесные повреждения, рассказали в прокуратуре.

"Указанные правоохранители с целью сокрытия своих преступных действий помешали журналистской деятельности и применили насилие и нанесли телесные повреждения журналисту одного из телевизионных каналов, который пытался задокументировать их незаконные действия", - говорится в сообщении пресс-службы.

В розыск объявлены народный депутат от Партии регионов, по чьему указанию действовали силовики, заместитель начальника управления милиции и заместитель командира полка спецподразделения Беркут. Судом предоставлено разрешение на их задержание.

Обвинительный акт против командира роты и шести сотрудников ПМОП "Беркут" передали в суд в 2016 году. Сейчас это дело рассматривается Шевченковским районным судом Киева.

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