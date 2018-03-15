Саркофаг над ЧАЭС накрыли герметичной мембраной

Созданный барьер предотвратит выброс радионуклидов из внутреннего радиоактивно загрязненного пространства в окружающую среду

В местах примыкания восточной торцевой стены Арки к существующим конструкциям блока В главного корпуса второй очереди ЧАЭС завершилось установление герметичной мембраны. Она сделает невозможным вынесение радионуклидов из внутреннего радиоактивно загрязненного пространства в окружающую среду. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Председатель агентства Виталий Петрук отметил, что, благодаря установке этой мембраны, будет обеспечена радиационная безопасность объекта "Укрытие" на 100 лет, что является основной функцией НБК (нового безопасного конфайнмента).

Крепление мембраны осуществлялось с помощью специальных металлических анкеров герметизации. Ранее на объекте были выполнены подготовительные работы по удалению посторонних предметов и послеаварийного слоя бетона для обеспечения ровной основы под анкеры.

В процессе выполнения работ возникли определенные трудности, связанные с высокими уровнями радиации в зонах проведения работ, большим нагромождением бетонных перекрытий арматурой, металлом, наличием высокоактивных примесей, что привело к привлечению дополнительных ресурсов.

По данным агентства, было сделано 60 отверстий диаметром 400 мм с толщиной сверления плит перекрытия от 600 мм до 900 мм.

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Напомним, в ноябре 2016 года реактор Чернобыльской АЭС накрыли новым саркофагом. Новый безопасный конфайнмент (НБК) - самое подвижное сооружение в мире, которое оснащено уникальными технологиями и системами. Высота Арки равна 110 м, длина - 150 м, ширина - 260 м и вес более 31 тыс. тон. Власти заявляют, что новое сооружение прослужит 100 лет.

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