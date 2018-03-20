Полиция будет сотрудничать с ООН в борьбе с оргпреступностью

Для этих целей в структуре ведомства создано управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью

Нацполиция будет сотрудничать с ООН. Планируется региональное и международное сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотиков, оружия, торговли людьми и другим правонарушениям, которые совершают организованные преступные группы. Об этом сообщает департамент коммуникации ведомства.

В структуре Национальной полиции создано управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью.

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