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Полиция будет сотрудничать с ООН в борьбе с оргпреступностью

20.03.2018 21:21
Для этих целей в структуре ведомства создано управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью
Полиция будет сотрудничать с ООН в борьбе с оргпреступностью

Нацполиция будет сотрудничать с ООН. Планируется региональное и международное сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотиков, оружия, торговли людьми и другим правонарушениям, которые совершают организованные преступные группы. Об этом сообщает департамент коммуникации ведомства.

В структуре Национальной полиции создано управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью.

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