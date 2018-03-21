"Им только повод дай": луганчан пугали оранжевым снегом - фото

"Американские химтрейлы" оказались обычными песчаными примесями, отметили в Луганской ОГА

18 марта в Станично-Луганском районе выпал снег необычного цвета - от бежевого до темно-коричневого. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным Луганского областного лабораторного центра Минздрава, который провел соответствующее исследование, эти вещества оказались обычными песчаными примесями, которые были принесены сильными ветрами, преобладающими накануне в данном регионе.





"В день осадков населением начали выдвигаться различные гипотезы происхождения цветовой гаммы на осадках. В частности, на временно оккупированных территориях распространено сообщение, что американским беспилотником якобы были распространены химтрейлы", - подчеркнули в пресс-службе.

"Местные жители в Станице Луганской по-разному отреагировали..Хотя сразу мне стало понятно, что это - пыль", - сказала сегодня LIGA.net станичанка Надежда.

Источники LIGA.net подтвердили информацию, что во временно оккупированном Луганске выпал "оранжевый снег".

"Слухи распускали о беспилотниках США, пугали, советовали на улицу не выходить. Им (боевикам, - ред.) только повод дай", - сказал местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

12 февраля 2018 года сообщалось, что боевики усилили патрулирование во временно оккупированном Луганске и проверяют документы у местных жителей.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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