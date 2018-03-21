Папа Римский лишил сана девять украинских монахов за экзорцизм

Девять монахов с Тернопольской области больше не имеют права носить монашескую одежду и теряют все права, вытекающие из монашеских обетов

Папа римский Франциск утвердил декреты о лишении монашеского сана отца Планчака и еще восьмерых монахов из Тернопольской области. Об этом сообщает РИСУ.

"Святейший отец Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) о лишении монашеского сана девяти монахов. Эти люди являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка Тернопольской области. Теперь они незаконно находятся в с. Посеч Ивано-Франковской области. Согласно утвержденным декретам, они теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, которые вытекают из составленных монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами", - говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевский не имеют права священнодействовать. Они не могут служить литургию, совершать таинства и осуществлять другие богослужения в храме или вне его, в частности совершать любые публичные моления за больных, экзорцизмы или подобные практики.

Это решение Папы римского Франциска является окончательным и обжалованию не подлежит.

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25 июня понтифик во время воскресной молитвы призвал к миру в Украине.

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