Украинские трудовые мигранты не хотят оставаться в Польше - опрос

Долго жить в Польше работники из Украины не хотят. Среди причин - трудности с жильем, образованием и соцпомощью

Большинство сезонных работников из Украины - 74% человек - приезжают в Польшу на короткое время. Остаться хотят лишь 11%. Об этом говорится в исследовании компании Personnel Service, передает Prostir.pl.

По данным исследования, 74% украинцев не хотят оставаться в Польше на длительный период. Причина - трудно получить доступ к недвижимости, образованию и соцпомощи. Не смогли ответить на вопрос 15% опрошенных.

Исследователи спрашивали работников из Украины, почему они выбрали Польшу страной трудовой эмиграции. 53% опрошенных назвали географическую близость, 44% - уровень заработков, 34% - небольшой языковой барьер.

Трое из четырех работников из Украины на протяжении последних пяти лет приезжали в Польшу более чем один раз, 34% - два или три раза. 62% анкетированных заявили, что намерены вернуться в Польшу в ближайшее время.

Исследование проводилось среди трудовых мигрантов из Украины, которые работали в Польше в течение последних 5 лет. В целом опрошено 400 респондентов - жителей Львова, Луцка, Тернополя и Ивано-Франковска.

Ранее сообщалось, что граждан Украины, которые имеют польские корни и желают получить вид на жительство в Польше, стали спрашивать об их отношении к лидеру украинских националистов Степану Бандере и УПА. В случае если аппликант колеблется или недостаточно четко высказывается по вопросам истории, то заявка отклоняется.

По словам некоторых украинских студентов, которые учатся в городах Польши, после принятия "закона о бандеризме" отношение к ним значительно ухудшилось. "Несколько человек националисты избили, особенно цепляются к парням, на украинском языке стараемся на улице не разговаривать вообще"

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