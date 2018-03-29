Погода ухудшится: дожди с мокрым снегом и штормовой ветер

29-30 марта на большинстве территории страны ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра

В Украине 29-30 марта ожидается дождь с мокрым снегом и штормовой ветер. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Похолодание, которое уже зашло в Украину, удержится еще 29 марта. В течение дня температура воздуха будет низкая: на севере -1, +4 градуса. В большинстве областей +2 , +6 градусов. На юге +5, +11 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве 29 марта днем ​​+1, + 3 градуса, небольшой мокрый снег. "С пятницы температура воздуха начнет повышаться. Однако этот приятный метеофакт несколько развеет порывистый, до штормового, восточный северо-восточный ветер, а также периодические дожди", - уточнила Диденко.

30 марта на западе - дожди, от 0 градусов ночью до +12 градусов днем, на востоке - без осадков. Ночью -5 градусов, днем +7 градусов, на севере ночью -3 градуса, ночью +5 градусов, на юге ночью +2 градуса, днем +11 градусов. В Киеве ночью -1 градус, днем +9 градусов.





Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, 1 апреля, на Вербное воскресенье в Киеве пройдет дождь.

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