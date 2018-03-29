Наилучший показатель: лишь 5% украинцев против евреев-сограждан

Американский аналитический центр провел исследование отношения к евреям в 18 странах Центральной и Восточной Европы

В разных странах Центральной и Восточной Европы от 5% до 32% населения не желают принимать евреев в качестве своих сограждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования американского аналитического центра Pew Research Center.

Исследование проводилось в 18 странах Центральной и Восточной Европы.

Самый низкий процент тех, кто не желает видеть евреев своими согражданами, согласно этому исследованию, - в украинском обществе (5%). В Сербии и Болгарии таких по 7%, в Боснии и Герцеговине - 8%.

Самый высокий показатель - у Армении. По данным исследователей, 32% армян не желают видеть евреев среди граждан своей страны. Такого же мнения придерживаются 23% населения Литвы и 22% населения Румынии.

Скриншот с сайта

В исследовании отмечается, что негативное отношение к евреям не зависит от преобладающей на той или иной территории деноминации христианства. В рамках одного общества православные и католики высказывают примерно одинаковые мнения о евреях.

Pew Research Center - некоммерческий американский аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне. Он предоставляет информацию о социальных проблемах, общественном мнении и демографических тенденциях, наблюдающихся в США и мире.

Напомним, 31 января 2018 года во Львове во время лекции о Холокосте в книжном магазине неизвестный бросил в помещение зажженную дымовую шашку. Почетный консул Израиля в западном регионе Украины Олег Вишняков назвал происшествие проявлением антисемитизма.

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