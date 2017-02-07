В Украине появится антидопинговая лаборатория

На создание лаборатории отводится 10 лет

Верховная Рада приняла закон об антидопинговом контроле в спорте №4724. "За" проголосовали 233 народных депутата.

Предусмотрено, что на базе лаборатории антидопингового контроля Национального антидопингового центра будет создано публичное общество Национальная антидопинговая лаборатория.

На создание публичного общества отводится 10 лет. До 1 января 2020 года лаборатория должна быть обеспечена помещением в соответствии с международным стандартом для таких лабораторий.

Через три месяца после опубликования закона должен быть утвержден состав наблюдательного совета антидопингового контроля.

При формировании госбюджета в 2018-2026 годах должны быть предусмотрены расходы на функционирование антидопингового центра и закупку оборудования для лаборатории антидопингового контроля.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.