В Украине появится антидопинговая лаборатория
Верховная Рада приняла закон об антидопинговом контроле в спорте №4724. "За" проголосовали 233 народных депутата.
Предусмотрено, что на базе лаборатории антидопингового контроля Национального антидопингового центра будет создано публичное общество Национальная антидопинговая лаборатория.
На создание публичного общества отводится 10 лет. До 1 января 2020 года лаборатория должна быть обеспечена помещением в соответствии с международным стандартом для таких лабораторий.
Через три месяца после опубликования закона должен быть утвержден состав наблюдательного совета антидопингового контроля.
При формировании госбюджета в 2018-2026 годах должны быть предусмотрены расходы на функционирование антидопингового центра и закупку оборудования для лаборатории антидопингового контроля.
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