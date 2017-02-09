Климкин: Против Зозули сознательно использовали левых ультрас

В дальнейшем провокации со стороны государства-агрессора России против украинцев за рубежом в министерстве внешней политики пообещали пресекать

Против украинского футболиста-патриота Романа Зозули в Испании была организована сознательная провокация с "циничным использованием" леворадикальных ультрас местного клуба Райо Вальекано. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент LIGA.net.

"Для меня и для многих в МИД это, если хотите, личное эмоциональное дело. Мы стараемся с самого начала ему (Зозуле, - ред.) помогать. И мы прекрасно знаем, что то, что там было организовано, это очень сознательная провокация, когда нескольких ультрас левой направленности абсолютно цинично использовали. В целом же футбольная общественность Испании имеет абсолютно другое мнение", - отметил он.

Министр также добавил, что с политическим руководством Испании у официального Киева "очень хорошие" отношения.

"Как вы знаете, испанский министр иностранных дел не просто очень хорошо, а фантастически позитивно говорил про Украину, когда было заседание министров иностранных дел ЕС... Поэтому такие провокации (а они будут и в дальнейшем, мы прекрасно понимаем, со стороны России) мы будем стараться не допускать. А Роману будем помогать, причем не только политически, но и эмоционально", - заявил Климкин.

Уточняя, что делается для дипломатической поддержки Зозули, глава МИД сказал: "Сейчас решение, в конце концов, за ним, каким образом он выберет свой футбольный путь. Но я лично очень уважаю его позицию".

Связи футболиста с посольством, украинского посла - с руководством футбольных клубов и руководством фанов некоторых клубов, по словам Климкина, "была очень позитивной".

"Опять-таки, это были несколько ультрас, которыми манипулировали. Это не формальная фраза, это мое понимание, Анатолия Щербы (посла Украины в Испании, - ред.) и наших дипломатов в Испании", - добавил министр.

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Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов и спортсменов вообще, который занимается волонтерством, оказывает помощь ВСУ и не скрывает свою позицию относительно войны России против Украины. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.