Украинские атлетки привезли два золота с соревнований в Мадриде

Украинские спортсменки заняли на соревнованиях четыре призовых места

Украинки Анна Плотицына и Марина Килипко победили на международных легкоатлетических соревнованиях в Мадриде. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики.



Плотицына установила новый личный рекорд и взяла золото на дистанции 60 метров с барьерами.



Килипко победила в прыжках с перекладиной.



Второе место в прыжках в высоту заняла Ирина Геращенко. Украинка Виктория Кащеева завоевала бронзу в беге на 60 метров.

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