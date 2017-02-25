Украинские атлетки привезли два золота с соревнований в Мадриде
25.02.2017 12:20
Украинские спортсменки заняли на соревнованиях четыре призовых места
Фото: uaf.org.ua
Украинки Анна Плотицына и Марина Килипко победили на международных легкоатлетических соревнованиях в Мадриде. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики.
Плотицына установила новый личный рекорд и взяла золото на дистанции 60 метров с барьерами.
Килипко победила в прыжках с перекладиной.
Второе место в прыжках в высоту заняла Ирина Геращенко. Украинка Виктория Кащеева завоевала бронзу в беге на 60 метров.
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