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Украинские атлетки привезли два золота с соревнований в Мадриде

25.02.2017 12:20
Украинские спортсменки заняли на соревнованиях четыре призовых места
Украинские атлетки привезли два золота с соревнований в Мадриде
Фото: uaf.org.ua

Украинки Анна Плотицына и Марина Килипко победили на международных легкоатлетических соревнованиях в Мадриде. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики.

Плотицына установила новый личный рекорд и взяла золото на дистанции 60 метров с барьерами.

Килипко победила в прыжках с перекладиной. 

Второе место в прыжках в высоту заняла Ирина Геращенко. Украинка Виктория Кащеева завоевала бронзу в беге на 60 метров.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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