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Футбол: Украина проиграла Мальте со счетом 0:1

06.06.2017 22:12
Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет 11 июня против Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2018
Футбол: Украина проиграла Мальте со счетом 0:1
Фото: ФФУ/Twitter

Сборная Украины по футболу проиграла товарищеский матч со сборной Мальты.

Мальта выиграла со счетом 1:0, забив гол в первом тайме на 14-й минуте. 

Следующий матч команда под руководством тренера Андрея Шевченко пройдет 11 июня в рамках отбора на Чемпионат мира. Сборная Украины встретится со сборной Финляндии.  

24 марта в отборочном цикле ЧМ-2018 Украина проиграла Хорватии со счетом 0:1

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