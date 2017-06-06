Футбол: Украина проиграла Мальте со счетом 0:1

Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет 11 июня против Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2018

Сборная Украины по футболу проиграла товарищеский матч со сборной Мальты.



Мальта выиграла со счетом 1:0, забив гол в первом тайме на 14-й минуте.



Следующий матч команда под руководством тренера Андрея Шевченко пройдет 11 июня в рамках отбора на Чемпионат мира. Сборная Украины встретится со сборной Финляндии.

24 марта в отборочном цикле ЧМ-2018 Украина проиграла Хорватии со счетом 0:1

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