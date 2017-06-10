Футбол: Сборная не смогла вовремя вылететь на матч в Финляндию
10.06.2017 13:58
Сборная Украины с опозданием, но прибыла в Финляндию, где завтра сыграет в отборочном туре Чемпионата мира
Фото: zbirna.com
Из-за грозы и дождя национальная сборная по футболу не смогла вовремя вылететь в Финляндию, где состоится отборочный матч на Чемпионат мира-2018. Об этом сообщает zbirna.com.
Чартерный рейс пришлось перенести на час.
На матч футболисты улетели в полном составе, несмотря на жалобы Евгения Селезнева на боль задней поверхности бедра и зубную боль Ивана Петряка.
Матч сборных Украины и Финляндии состоится завтра, 11 июня.
24 марта в отборочном цикле ЧМ-2018 Украина проиграла Хорватии со счетом 0:1
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