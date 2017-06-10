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Футбол: Сборная не смогла вовремя вылететь на матч в Финляндию

10.06.2017 13:58
Сборная Украины с опозданием, но прибыла в Финляндию, где завтра сыграет в отборочном туре Чемпионата мира
Футбол: Сборная не смогла вовремя вылететь на матч в Финляндию
Фото: zbirna.com

Из-за грозы и дождя национальная сборная по футболу не смогла вовремя вылететь в Финляндию, где состоится отборочный матч на Чемпионат мира-2018. Об этом сообщает zbirna.com.

Чартерный рейс пришлось перенести на час. 

На матч футболисты улетели в полном составе, несмотря на жалобы Евгения Селезнева на боль задней поверхности бедра и зубную боль Ивана Петряка. 

Матч сборных Украины и Финляндии состоится завтра, 11 июня. 

24 марта в отборочном цикле ЧМ-2018 Украина проиграла Хорватии со счетом 0:1

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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